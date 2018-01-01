Под чужими флагами. На Олимпиаде-2018 украинский фигурист принес победу Израилю, видео

За сборную Украины спортсмен выступал до 2010 года.

Киевлянин Алексей Быченко представлял сборную Израиля. Фото: Обозреватель

На зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане для сборной Израиля второе место в короткой программе в командных соревнованиях завоевал украинский фигурист Алексей Быченко, который выступал за команду этой страны.

Родился 30-летний спортсмен в Киеве и до 2010 года выступал на соревнованиях под украинским флагом, затем переехал в Израиль, сообщает Обозреватель.

На олимпийских соревнованиях Быченко выступал под популярную еврейскую песню "Хава нагила". Безупречное выступление фигуриста вызвало шкал оваций на зрительских трибунах, а также было отмечено членами жюри. Украинец стал обладателем серебряной медали.

Награда киевлянина стала ключевой для команды Израиля, что позволило сборной страны закрепиться на восьмом месте.

Напомним, этот олимпийский день стал щедрым на медали для украинских фигуристов, которые представляют на соревнованиях другие страны. Золотую медаль и новый рекорд принесла сборной Германии украинская фигуристка Алена Савченко, которая выступала в паре французом Бруно Массо в программе произвольного катания.