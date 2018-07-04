"Поддержал сборную России": вратаря "Карпат" выгнали из команды из-за "усов Черчесова"

Парень разместил в соцсетях фото в поддержку сборной РФ на ЧМ-2018.

Об этом сообщается на фан-сайте клуба.

"Голкипер юношеской команды "зелено-белых" неприятно удивил своими действиями в соцсетях. Речь о Михаиле Готре, который на своей странице запостил несколько фото с российской символикой и поддержкой сборной России на ЧМ. После этого руководство решило приостановить сотрудничество с ним", - сказано в сообщении.

Готра разместил в соцсетях свои селфи-фотографии в поддержку сборной РФ. На одной из них он дорисовал себе усы, подражая тренеру россиян Станиславу Черчесову (тот носит усы. - Прим.), и добавил хэштег #усынадежды. На другом фото парень написал "Да! Браво!", добавив несколько иконок-флажков РФ.

Накануне сообщалось, что болельщики испанского футбольного клуба "Овьедо" выступили против возможного перехода в команду украинца Романа Зозули. Поклонники команды обвиняют украинского футболиста в поддержке нацистской идеологии. О возможном трансфере Зозули сообщила испанская пресса.

Фанаты из объединения астурийской команды "Azul Otero" опубликовали постер со словами "Нацизму не место в футболе" и хэштегом #ZozulyaNo.

"Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацисткими и военизированными группами", - предупреждают фанаты руководство клуба.

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