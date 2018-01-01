Подмешали в тренировочном лагере. Российский спортсмен отрицает употребление допинга

Александр Крушельницкий утверждает, что по собственной инициативе запрещенное вещество не принимал.

Александр Крушельницкий убежден, что мельдоний ему подмешали Фото: Мария Плотникова/Чемпионат

Российский керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Пхенчхане, объяснил официальным лицам, как в его допинг-пробе могло оказаться запрещенное вещество.

Спортсмен отрицает умышленный прием запрещенных препаратов, передает Чемпионат.

По неподтвержденным данным, допинг-тест показал прием спортсменом мельдония в период до 10 дней перед проведением анализа.

У россиянина есть опасения, что в его напиток что-то подмешали в тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причём это сделал кто-то из партнеров, не получивших возможность поехать на соревнования в Пхенчхане.

Как ранее сообщалось, вопрос санкций в отношении Крушельницкого пока не решен.