Подмешали в тренировочном лагере. Российский спортсмен отрицает употребление допинга

Александр Крушельницкий утверждает, что по собственной инициативе запрещенное вещество не принимал.
Спортсмен отрицает умышленный прием запрещенных препаратов, передает Чемпионат.
По неподтвержденным данным, допинг-тест показал прием спортсменом мельдония в период до 10 дней перед проведением анализа.
У россиянина есть опасения, что в его напиток что-то подмешали в тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причём это сделал кто-то из партнеров, не получивших возможность поехать на соревнования в Пхенчхане.
Как ранее сообщалось, вопрос санкций в отношении Крушельницкого пока не решен.