"Подвел команду". Вратарь "Ливерпуля" извинился за провал финала Лиги чемпионов

Лорис Кариус извинился перед своими товарищами по команде и клубом, признав, что его ошибки стоили дорого.

Лорис Кариус извинился за провал финала Лиги чемпионов Reuters

Немецкий вратарь английского "Ливерпуля" Лорис Кариус принес свои извинения команде за провальную игру в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала"

Первый и третий голы, забитые Каримом Бенземой и Гаретом Бейлом "Ливерпулю", стали результатами ошибок Кариуса.

"Я ничего не чувствую сейчас. Сегодня я подвел свою команду в игре", – сказал футболист в комментарии talkSPORT сразу после матча.

Кариус извинился перед своими товарищами по команде и клубом, признав, что его ошибки стоили дорого.

"Я просто чувствую сожаление за свою команду. Я знаю, я потянул их вниз сегодня", – заявил футболист.

"Это очень сложно сейчас, но такова жизнь голкипера. Ты должен снова поднять голову", – заключил он.

Напомним, ранее в Сети лучшим игроком "Реала" назвали вратаря "Ливерпуля".

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