Погрузился на 71 метр: украинский дайвер установил рекорд, видео

35-летний спортсмен впервые участвовал в международных соревнованиях Vertical Blue.

Андрей Хветкевич установил национальный рекорд Фейсбук А.Хветкевича

Атлантическом океане украинец Андрей Хветкевич установил национальный рекорд, нырнув на 71 метр.

Достижение было зафиксировано на Багамах, причем украинец погрузился в океан без кислородного баллона, маски и ласт.

При этом 35-летний спортсмен впервые участвовал в международных соревнованиях Vertical Blue, а видео погружения размещено на его странице в Facebook.

Отметим, что украинец сразу же выбрал самую сложную дисциплину: нужно было опуститься на глубину, задержав дыхание без всякого снаряжения.

Напомним, ранее дайвер показал шокирующие кадры засилья полиэтилена и пластика у берегов Бали.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram