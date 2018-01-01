Сегодня, 23:39 RSS

Погрузился на 71 метр: украинский дайвер установил рекорд, видео

Сегодня, 22:56

35-летний спортсмен впервые участвовал в международных соревнованиях Vertical Blue.

kdbnd8nh
Андрей Хветкевич установил национальный рекорд Фейсбук А.Хветкевича
В Атлантическом океане украинец Андрей Хветкевич установил национальный рекорд, нырнув на 71 метр.

Достижение было зафиксировано на Багамах, причем украинец погрузился в океан без кислородного баллона, маски и ласт.

При этом 35-летний спортсмен впервые участвовал в международных соревнованиях Vertical Blue, а видео погружения размещено на его странице в Facebook.

Отметим, что украинец сразу же выбрал самую сложную дисциплину: нужно было опуститься на глубину, задержав дыхание без всякого снаряжения.

Напомним, ранее дайвер показал шокирующие кадры засилья полиэтилена и пластика у берегов Бали.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Андрей Хветкевич, дайвер, рекорд
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности