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Показавшего нигерийцам "фак" Марадону госпитализировали

Сегодня, 08:30

Причиной недомогания бывшего футболиста стал скачок давления.

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Диего Марадона
Экс-капитана аргентинской сборной по футболу, чемпиона мира 1986 года Диего Марадону госпитализировали с повышенным давлением после матча Аргентина - Нигерия (2:1) в Санкт-Петербурге.

Видео инцидента опубликовал в Twitter футбольный комментатор телеканалов TEN Sports Джои Моррисон.

На кадрах видно как Марадону под руки уводят с Vip-трибуны "Санкт-Петербург Арены". 

Первую помощь легенде футбола оказали на стадионе. Позже он был госпитализирован, сообщил "МатчТВ". Однако уже в 1.41 во вторник, 27 июня, Марадона был на пути в Москву.

Причиной недомогания бывшего футболиста стал скачок давления. 

Во время победного гола национальной сборной в ворота команды Нигерии Марадона также показал неприличный жест. Когда аргентинский защитник Маркос Рохо вывел команду вперед на 86-й минуте, Марадона показал средние пальцы двух рук.

По итогам матча Аргентина вышла в 1/8 чемпионата миру. Она находится на втором месте в группе.

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Теги:  
ЧМ-2018, Аргентина, Нигерия, Диего Марадона
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