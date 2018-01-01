"Политические причины": первая ракетка Украины отказалась участвовать в турнире в Москве

Элина Свитолина разорвала соглашение, подписанное с организаторами турнира Moscow River Cup.
По словам директора турнира Александра Островского на первом этапе в числе звезд значилась и Свитолина, сообщает championat.com.
"У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой было принято решение в Россию не лететь", — сказал он.
Напомним, ранее Свитолина победила россиянку и выиграла престижный турнир в Дубае.
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