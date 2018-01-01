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"Политические причины": первая ракетка Украины отказалась участвовать в турнире в Москве

Сегодня, 13:57

Элина Свитолина разорвала соглашение, подписанное с организаторами турнира Moscow River Cup.

Элина Свитолина
Элина Свитолина brisbaneinternational.com.au
Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение отказаться от участия в турнире Moscow River Cup, проходящем в России.

По словам директора турнира Александра Островского на первом этапе в числе звезд значилась и Свитолина, сообщает championat.com.

"У нас с ней было подписано соглашение, но некоторое время назад в силу известных всем причин политического характера командой Элины и ею самой было принято решение в Россию не лететь", — сказал он.

Напомним, ранее Свитолина победила россиянку и выиграла престижный турнир в Дубае.

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Теги:  
Элина Свитолина, турнир, Россия, Москва, Moscow River Cup, Александр Островский
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