Полузащитник сборной Швеции может продолжить карьеру в "Динамо"

Трансферная стоимость Клаэссона оценивается в 1,5 миллионов евро.

Виктор Клаэссон dynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" может пополниться полузащитником "Эльфсборга" и сборной Швеции Виктором Клаэссоном.

Помимо команды Сергея Реброва в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы также АЗ, "Верона" и московский ЦСКА, сообщает Sport.ua.

Отмечается, что трансферная стоимость футболиста сборной Швеции, в которой Клаэссон провел 8 матчей и забил 1 гол, оценивается в 1,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне центральный атакующий полузащитник провел в составе "Эльфсборга" 38 матчей, забил 11 голов и отдал 13 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что два футболиста "Динамо" могут перейти в турецкий "Фенербахче".

Фото: dynamo.kiev.ua.