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Полузащитник "Шахтера" может переехать в Турцию. "Фенербахче" дает за Тайсона 4 миллиона — СМИ

Сегодня, 14:27

Стамбульский клуб хочет приобрести футболиста донецкой команды за 4 млн. евро.

Брага, Шахтер 03 Тайсон
Тайсон может продолжить карьеру в Турции Официальный сайт ФК "Шахтер"
Турецкий "Фенербахче" планирует приобрести бразильского хавбека "Шахтера" Тайсона.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на турецкий Fanatik.

Стамбульский клуб хочет приобрести футболиста донецкой команды за 4 млн. евро.

В Стамбуле видят в Тайсоне возможную замену бывшему игроку киевского "Динамо" Джермейну Ленсу, который уже не раз говорил о своем намерении покинуть турецкую команду.

В сезоне 2016/17 полузащитник сыграл в составе "Шахтера" 29 матчей, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон может продолжить карьеру в Португалии.

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Тайсон, Шахтер, Турция, Фенербахче
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