Поляк нашел причину, почему проиграл бой Усику

За две недели до противостояния Гловацкий якобы валялся в постели с высокой температурой.

Александр Усик и Кшиштоф Гловацкий boxingphotos.pl

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе поляксчитает, чтоиз-за проблем со здоровьем.

Об этом он рассказал в интервью польскому изданию Weslo, пишет Boxing News.

По словам спортсмена, за две недели до противостояния (прошло 18 сентября 2016-го — ред.) он "валялся в постели с температурой 40 градусов и пропустил самые важные спарринги".

"В бою мне не хватало воздуха и силы, я молился о (финальном — ред.) гонге. У меня было ужасное обезвоживание — я выпил семь литров воды, а после боя не мог даже сдать пробу на допинг", — отметил Гловацкий.

Также у него "были проблемы с локтем и запястьем". "Еще когда разминался в раздевалке, нанес удар правой и мой запястье "рассыпалось" — я не смог сжать ладонь. В бою каждый мой удар заканчивался болью, но меня вела моя гордость", — добавил собеседник.

Напомним, 18 декабря прошлого года в американском Лос-Анджелесе Александр Усик успешно провел первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе, нокаутировав Табисо Мчуну в девятом раунде.