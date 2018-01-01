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Порошенко попросят присвоить Усику звание Героя Украины

Сегодня, 08:06

Премьер Владимир Гройсман назвал победу Усика исторической.

Гройсман машет кистью
Владимир Гройсман "Униан"
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. 

Об этом он написал в Facebook, комментируя победу украинца над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

"Историческая победа нашего Александра Усика! В который раз он доказывает - сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины!" - написал Гройсман.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе. 

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика.

"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

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Теги:  
Владимир Гройсман, Александр Усик, спорт, бокс
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