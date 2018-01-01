После ЧМ Виду планирует купить английский клуб – СМИ

Турецкая сторона не хочет отпускать перспективного футболиста.

Вида может перейти в "Ливерпуль" Фото: dynamo.kiev.ua

Защитник "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида может перейти в "Ливерпуль" после чемпионата мира-2018.

Как сообщает Fanatik, в Британии уже предложили за 29-летнего футболиста 20 миллионов евро, но турецкий клуб не собирается отпускать его меньше, чем за 35 миллионов.

Это уже второе предложение "Ливерпуля" о покупке хорвата. В первый раз он предлагал турецкой стороне 18 миллионов евро.

Как известно, основным центральным защитником "Ливерпуля" является партнер Виды по сборной Хорватии Деян Ловрен.

Напомним, на ЧМ-2018 Вида запомнился тем, что вместе с Огненом Вукоевичем посвятил победу над Россией в четвертьфинале Украине и Динамо. Позже хорват извинился перед российскими болельщиками за эту видеозапись.

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