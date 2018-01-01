"После драки - кулаками". Египтяне хотят обжаловать судейство в мачте с Россией

Пепел поражения, без сомнения, стучит в египетские сердца.
Сооответствующее сообщение было опубликовано на портале FilGoal.
По мнению египетской стороны, главный арбитр встречи Энрике Касереса и его лайнсмены допустили очевидные и повлиявшие на результат "ляпы". В частности, напрочь проигнорировали вариант использования видеоповторов в эпизоде с падением в штрафной площади Марвана Мохсена. В ЕФА полагают, что тогда обязательно стоило назначать 11-метровый удар.
Напомним, матч между сборными России и Египта закочнился победой хозяев мундиаля со счетом 3:1.
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