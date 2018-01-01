После победы в Москве Усик собрался в Крым

По словам спортсмена, он "очень соскучился по своим детям".

Александр Усик Фото: Twitter/World Boxing Super Series

Украинский боксер Александр Усик собрался отдохнуть в Симферополе вместе со своей семьей.

"Я не видел своих детей два месяца. Они сейчас находятся у бабушки в Симферополе. Естественно, я поеду в Киев, соберу вещи - и быстренько к детям", - цитирует спортсмена РИА Новости.

По словам Усика, он "очень соскучился по своим детям" и хочет "увидеть их, обнять, побаловаться".

В воскресенье, 22 июля, Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получит кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в московском спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

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