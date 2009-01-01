Последний спарринг межсезонья. "Шахтер" победил португальский "Риу Аве"

"Горняки" сразу взяли игру под свой контроль и уже в дебюте могли выйти вперед.

«Шахтер» победил португальский «Риу Аве» Официальный сайт ФК "Шахтер"

В пятницу, 10 февраля, донецкий "Шахтер" провел заключительный спарринг на сборе в Португалии.

Соперником "горняков" стал португальский "Риу Аве", матч завершился со счетом 3:0 в пользу украинской команды, сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Горняки" сразу взяли игру под свой контроль и уже в дебюте могли выйти вперед: после подачи углового Густаво Бланко Лещук пробивал с нескольких метров, но защитники не позволили мячу пересечь линию ворот, а добивания партнеров также были заблокированы. Ближе к середине тайма португальцам удалось немного выровнять положение и создать пару угроз воротам Андрея Пятова, однако открыли счет именно дончане.

На 25-й минуте Исмаили, получив передачу из глубины, прострелил с левого фланга в штрафную, и Бланко Лещук в одно касание переправил мяч в сетку — 1:0. Почти тут же Педру Морейра мог вернуть паритет, но, выйдя один на один с Пятовым, пробил мимо цели. В ответной атаке Кассио с трудом справился с плотным ударом Бланко Лещука: мокрый из-за дождя мяч от рук вратаря ушел на угловой.

Во втором тайме Паулу Фонсека полностью поменял состав, позволив всем футболистам провести на поле равное количество времени. И лишь восемь минут понадобилось "горнякам", чтобы увеличить преимущество. Андрей Борячук заработал пенальти, а Тайсон не оставил вратарю шансов, сильно пробив в левый от него угол, — 2:0.

Вновь "Риу Аве" попытался тут же ответить, но дончан спас Никита Шевченко, выигравший дуэль у Кассамы. Команда провела вторую половину на высоких скоростях, практически не задерживаясь в центральной зоне. Хозяева атаковали по флангам, загружая штрафную прострелами и навесами, с которыми легко справлялась защита и голкипер "Шахтера". В свою очередь "оранжево-черные" старались комбинировать, играть в касание и ловить соперника на быстрых контратаках. Именно такой выпад на 81-й минуте привел к третьему мячу в ворота португальцев. Александр Зубков бросил в прорыв Тайсона, тот стянул на себя защитника и вратаря и отпасовал набегающему параллельно Борячуку, и Андрей точным ударом в угол установил итоговый счет 3:0.

"Риу Аве" (Вила-ду-Конде, Португалия) — "Шахтер" (Донецк, Украина) — 0:3 (0:1)



Голы: 0:1 Лещук (25), 0:2 Тайсон (53, с пен.), 0:3 Борячук (81)

"Риу Аве": Кассио (Виейра, 46; Карлуш Алвеш, 80), Лионн (Кассама, 46; Тиагу Андре, 75), Родерик (Монте, 46), Марсело (Тарантини, 46), Рафа Соареш (Жайме Пинту, 46; Виту, 75), Петрович (Телес, 46), Кровинович (Вилаш Боаш, 46), Педру Морейра (Кизито, 46), Жил Диаш (Жоау Новаиш, 46), Элдон (Гедеш, 31; Ронан, 64), Пасьенса (Рибейру, 46)

"Шахтер": Пятов (к) (Шевченко, 46), Кобин (Бутко, 46), Ордец (Кучер, 46), Ракицкий (Кривцов, 46), Исмаили (Азеведо, 46), Малышев (Танковский, 46), Фред (Алан Патрик, 46), Марлос (Зубков, 46), Дентиньо (Коваленко, 46), Бернард (Тайсон, 46), Лещук (Борячук, 46)

Завершив сборы крупной победой над "Риу Аве", "Шахтер" начинает недельный цикл подготовки к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с "Сельтой", который состоится 16 февраля в Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" потерпел поражение от команды Хюбшмана.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк).