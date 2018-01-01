Потенциальный тренер "Челси" оскандалился женоненавистническим заявлением - СМИ

Маурицио Сарри неэтично отозвался о предназначении женщины.

Маурицио Сарри. Reuters

Вероятный новый тренер лондонского "Челси" , итальянец Маурицио Сарри отметился крайне сексистким комментарием в адрес Марины Грановской, исполнительного директора клуба.

Как сообщает твиттер-аккаунт Everything Napoli со ссылкой на радиостанцию Kiss Kiss Napoli, во время переговоров Грановская проинформировала Сарри о том, что тому нельзя курить на тренировочной базе "Челси" или стадионе "Стэмфорд Бридж".

В ответ на это Сарри якобы ответил: "Господь создал женщин только для того, чтобы она могла донести сперму из ванной в туалет, а не для управления футбольным клубом".

Маурицио Сарри покинул "Наполи" после завершения минувшего сезона, вероятым новым местом работы итальянца называют "Челси".

Судьба клуба в настоящий момент не определена: согласно британским СМИ, российский владелец "аристократов" Роман Абрамович может продать клуб, которым владеет с июля 2003 года.

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