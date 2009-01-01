Повторил рекорд Роналду. Месси в четвертый раз выиграл "Золотую бутсу"

Второе место досталось нидерландскому нападающему "Спортинга" Басу Досту, замкнул тройку призеров Пьер-Эмерика Обамеянг из "Боруссии" (Дортмунд).

Лионель Месси Reuters

По итогам сезона 2016/2017 годов аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы".

Месси занял первое место с показателем в 37 забитых мячей в чемпионате Испании (74 очка), пишет sport.ua.

Второе место досталось нидерландскому нападающему "Спортинга" Басу Досту (34 гола — 68 очков). Замкнул тройку призеров Пьер-Эмерика Обамеянг из дортмундской "Боруссии" (31 гол — 62 очка).

Таким образом Месси в четвертый раз в карьере стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов и догнал по этому показателю форварда "Реала" Криштиану Роналду.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за мошенничества с налогами в Испании суд дал Месси 21 месяц тюрьмы.