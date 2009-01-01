Премьер-лига: "Александрия" дома разгромно победила "Сталь", опубликовано видео голов

Хозяева уже на 14-й минуте заставили игроков из Каменского ошибиться в своей штрафной.

«Александрия» дома разгромно победила «Сталь» vaschuk.com.ua

В субботу, 16 сентября, на стадионе "Ника" в Александрии состоялся первый матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу , в котором "Александрия" разгромила "Сталь" из Каменского со счетом 4:1.

Хозяева уже на 14-й минуте заставили игроков из Каменского ошибиться в своей штрафной площади, пишет УНИАН.

Богдан Михайличенко забил гол в свои ворота. Он из пределов штрафной решил вернуть мяч голкиперу Пенькову, но тот до мяча не дотянулся, и мяч оказался в воротах.

Впрочем, уже спустя 4 минуты, на 18-й, ответный гол забил игрок "Стали" Неманья Обрадович. После передачи Ореста Кузыка Обрадович в центральной зоне продавил защитников, после чего пробил под перекладину.

Окончательно свое преимущество хозяев восстановили на 31-й минуте, когда гол забил Сергей Старенький. После прострела справа от Артема Поляруса Евгений Ткачук неудачно срезал мяч, который полетел во вратарскую, и Старенький головой вколотил мяч в сетку.

А под занавес тайма Старенький сделал дубль. Игрок справа ворвался в штрафную, и пробил точно в дальний угол. Мяч от штанги влетел в сетку.

После перерыва хозяева продолжали владеть преимуществом и на 51-й минуте Старенький сделал хет-трик. Его партнер по команде Артем Ситало слева ворвался в штрафную, сделал передачу во вратарскую, а там Старенький в касание отправил мяч в ворота.

В дальнейшем, александрийцам не составило труда спокойно довести матч до победы.

"Александрия" — "Сталь" 4:1

Голы: Михайличенко (в свои ворота, 14), Старенький, 31, 38, 51 – Обрадович, 18

"Александрия": Панькив – Пашаев (Старенький, 28), Гитченко, Бондаренко, Бацула — Банада, Запорожан, Грицук (Каленчук, 55) — Полярус, Ситало (Кулиш, 80), Пономар

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Ткачук, Грачев, Михайличенко – Задерака (Якиrekмив, 11), Месхи (Кныш, 68) — Климчук, Мысык (Малакян, 55), Кузык — Обрадович

Предупреждения: Ситало — Михайличенко, Климчук, Кныш

Таким образом, у "Александрии" на счету теперь 7 очков, команда опередила "Сталь" и львовские "Карпаты" в текущей турнирной таблице и поднялась с 11-го на 9-е место. У "Стали" осталось 8 очков и команда опустилась с 9-го на 10-е место в таблице.

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