Премьер-лига: "Динамо" победило "Шахтер", "Заря" завоевала "бронзу", видео голов

"Динамо" открыло счет в матче на 20-й минуте.

«Динамо» победило «Шахтер» фото: fcdynamo.kiev.ua

В пятницу, 26 мая, в Харькове на ОСК "Металлист" завершился центральный матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги , в котором донецкий "Шахтер" принимал киевское "Динамо".

Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу киевлян, пишет УНИАН.

"Динамо" открыло счет в матче на 20-й минуте. Танковский с Коваленко затеяли перепасовку перед своей штрафной, потеряли мяч и после передачи от Ярмоленко мяч получил Гармаш, который нанес точный удар — 0:1.

"Горняки" сравняли счет очень быстро, на 22-й минуте. Алан Патрик приблизился к штрафной Динамо и низом точно пробил в дальний угол — 1:1.

Во втором тайме киевляне во второй раз вышли вперед на 52-й минуте. Сидорчук в штрафной на приеме обыграл Танковского и игрок "Шахтера" выставил ногу, сбив полузащитника "Динамо". Гол с пенальти забил Андрей Ярмоленко, который развел мяч и голкипера по разным углам.

И вновь "горняки" довольно быстро сравняли счет. После разрезной передачи от Алана Патрика его партнер по команде Дентиньо выскочил один на один с Ковалем, пробросил мяч мимо голкипера и точно пробил по пустым воротам.

Решающий эпизод в игре произошел на 71-й минуте. Антунеш с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Морозюк принял и отпасовал в центр, откуда Ярмоленко точно пробил в ближний угол.

Штурм гоняков в концовке матча результата не дал.

"Шахтер" — "Динамо" 2:3

Голы: Алан Патрик, 23, Дентиньо, 58 — Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (с пенальти), 71

"Шахтер": Шахтер: Шевченко — Бутко, Кривцов, Ордец, Азеведо — Коваленко (Тайсон, 75), Танковский — Зубков (Марлос, 68), Дентиньо, Алан Патрик (Бернард, 84) — Феррейра

"Динамо": Коваль — Вида, Кадар, Пантич — Морозюк, Рыбалка (Шепелев, 62), Сидорчук, Антунеш (Очигава, 87) — Ярмоленко, Гармаш (Цыганков, 62) — Беседин

Предупреждения: Танковский, Марлос — Гармаш, Антунеш, Шепелев

Таким образом, "Динамо" за тур до конца чемпионата сократило отрыв от "горняков" с 18-ти до 15-ти очков — 79 против 64.

В другом матче в Одессе "Черноморец" принимал луганскую "Зарю" и проиграл со счетом 0:1.

Решающий эпизод игры произошел в самом начале матча на 1-й минуте игры.

Счет открыл Паулиньо. Гости развели мяч с центра поля, последовала контратака правым флангом. Иван Петряк прострелил во вратарскую — и набежавший Паулиньо без помех послал мяч в пустые ворота.

В дальнейшем на поле шла равная игра, а одесситы имели шансы сравнять счет. Тем не менее, матч так и закончился минимальной победой гостей.

"Черноморец" — "Заря" 0:1

Гол: Паулиньо, 1

"Черноморец": Безрук — Данченко, Азацкий, Аблитаров, Третьяков – Ковалец, Андриевский – Коркишко, Хобленко (Мусолитин, 74), Кабаев — Барилко (Машнин, 46)

"Заря": Шевченко — Гордиенко, Пилявский, Чечер, Опанасенко — Гречишкин, Харатин (Любенович, 70) — Паулиньо, Липартия (Соболь, 66), Петряк — Бонавентуре (Калитвинцев, 46)

Предупреждения: Ковалец, Андриевский, Коркишко, Третьяков — Харатин, Бонавентуре, Опанасенко, Чечер

Удаление: Ковалец, 43 (вторая желтая карточка)

Таким образом, "Заря" набрала 51 очко и досрочно, за тур до конца соревнований, гарантировала себе 3-е место и бронзовые медали УПЛ.

В свою очередь, у "Черноморца" осталось 38 очков и команда по-прежнему занимает 6-е место в турнирной таблице лиги.

Еще в одном матче в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского донецкий "Олимпик" принимал "Александрию", матч завершился со счетом 0:0.

Игра в Киеве оказалась небогатой на события. Команды создали минимум опасных моментов, а голевых не было вовсе.

"Олимпик" — "Александрия" 0:0



"Олимпик": Махарадзе — Шестаков, Гришко, Иллой-Айет, Федорив — Брикнер, Богданов — Сергийчук, Поступаленко (Гошкодеря, 76), Моха (Немчанинов, 90) — Гринь (Матяж, 79)

"Александрия": Леванидов — Чеботаев, Басов, Симинин, Цуриков — Грицук, Запорожан, Огиря — Полярус, Пономарь, Кулиш

Предупреждения: Поступаленко — Кулиш, Цуриков, Чеботаев

Таким образом, после 31-го тура на счету "Олимпика" 45 очков и команда уже точно финиширует в итоговой турнирной таблице УПЛ на 4-м месте. Таким образом, в следующем сезоне "Олимпик" будет представлять Украину в еврокубках. Свой путь команда Романа Санжара начнет с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

У "Александрии" теперь 39 очков и за тур до конца соревнований команда на 1 балл опережает одесский "Черноморец" в борьбе за 5-6 места (38).

Фото: ФК "Динамо" (Киев).

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