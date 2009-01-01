Премьер-лига: "Динамо" прервало серию без побед, "Заря" спаслась в меньшинстве

До отчетного матча в чемпионате киевляне не побеждали уже в пяти матчах кряду.

"Динамо" выиграло у "Ворсклы" Официальный сайт "Динамо"

В воскресенье, 6 ноября, были сыграны матчи пятнадцатого тура УПЛ . В одном из них "Динамо" в Киеве играло против полтавской "Ворсклы".

До отчетного матча в чемпионате киевляне не побеждали уже в пяти матчах кряду. Более того, киевляне не могут обыграть полтавчан уже в трех очных встречах кряду, а прошлый поединок на "Олимпийском" и вовсе завершился поражением столичного гранда, пишет football.ua.

Довольно неожиданно, однако первый тайм начался с небольшим перевесом по игре от гостей. К сожалению, для полтавчан, подобный успех закрепить не удалось, что позволило "Динамо" достаточно быстро вернуть поединок под свой контроль.

Стали появляться первые моменты в поединке у ворот Ткаченко. За ними последовал и гол: отлично разыгранное стандартное положение завершил ударом Мораес, добив мяч в сетку после отскока от рук голкипера.

Не прошло и пяти полных оборотов секундной стрелки, как "Динамо" удвоило преимущество. Денис Гармаш, подхватив мяч на фланге, выполнил идеальную по точности подачу в штрафную точно на голову Буяльскому. 2:0.

На вторую половину полтавчане вышли, заметно оживившись — возникновение моментов у ворот "Динамо" оставалось вопросом времени. Однако гол пришел со стандартного положения. Подачу от углового флажка отличным ударом головой замкнул Чеснаков.

Несмотря на два пропущенных мяча, этот вечер, все же, может занести себе в актив и голкипер полтавского клуба — несколько отличных сейвов при выходах "один на один" являются более чем хорошим тому подтверждением. В итоге, судья зафиксировал победу киевского "Динамо" — 2:1.

"Динамо" — "Ворскла" 2:1

Голы: Мораес, 26, Буяльский,30 — Чеснаков, 58.

"Динамо": Бущан – Морозюк, Вида, Хачериди, Миколенко – Корзун, Гармаш (Шепелев, 46), Буяльский (Цыганков, 60), Гонсалес (Пиварич, 87) – Мораес – Мбокани

"Ворскла": Ткаченко – Пердута, Далку, Чижов, Матвиенко – Скляр, Чеснаков (Кулач, 78) – Кадимян (Одарюк, 73), Шарпар, Ребенок – Коломоец (Кобахидзе, 85).

Предупреждения: Чеснаков, Одарюк, Пердута — Корзун.

"Олимпик" и "Заря" сыграли вничью OLIMPIK.COM.UA

В другом матче на стадионе Динамо им. В. Лобановского встречались полномочные представители Украины в еврокубках в текущем сезоне — донецкий "Олимпик" и луганская "Заря"

В первые минуты поединка подопечные Александра Грицая (Юрий Вернидуб отсутствовал на отчетном матче по личным причинам) захватили территориальное преимущество и могли открыть счет уже на 4-й минуте, когда Караваев пробил по воротам с близкого расстояния, но Махарадзе продемонстрировал блестящую реакцию и спас свою команду. Одним из самых активных в составе Зари был Силас, который не стеснялся пробивать по воротам при первой же возможности.

Олимпик выдержал стартовый натиск соперника и первым же ударом по воротам Лунина открыл счет в матче — на 11-й минуте после розыгрыша штрафного и серии рикошетов мяч отлетел к Кравченко, которому оставалось не промахнуться с одного метра — 1:0. Уже через несколько минут Лунев мог восстановить паритет, но Махарадзе справился с ударом Максима в ближний угол, переведя мяч на угловой.

После возобновления игры хозяева забили быстрый гол — на 48-й минуте Богданов выполнил подачу со штрафного, Кравченко скинул на Биленького, а Станислав ударом в касание отправил мяч в сетку ворот — 2:0. Казалось, что дело уже сделано и подопечные Санжара одержат победу, но все самое интересное было впереди. На 62-й минуте Заря сократила отставание в счете — Гордиенко промчался по флангу и прострелил на Громова, Артём неудачно обработал мяч и тот отскочил к Луневу, Максим пробил в касание точно в дальнюю шестерку — 2:1.

Радость луганчан была недолгой — уже через четыре минуты Богданов получил пас от Мохи и потрясающим дальним выстрелом не оставил шансов Лунину — 3:1. Еще через четыре минуты Андриевский оставил "Зарю" в меньшинстве из-за своей опасной игры против Цымбалюка, после этого мало кто сомневался в победе "Олимпика". Но игроков "Зари" не зря называют "мужики", что они в очередной раз доказали в отчетном поединке. Будучи в численном меньшинстве, гости не закрылись на своей половине поля и пошли в атаку в надежде вырвать хотя бы ничью. Надежду на успех Заре подарил Евгений Опанасенко на 83-й минуте — защитник мощным выстрелом отправил мяч в верхний угол ворот — 3:2.

За три минуты до окончания основного времени Грицай выпустил на поле Харатина и, стоит сказать, это было чертовски правильное решение. На 94-й минуте Юрий Можаровский уже был готов дать финальный свисток, но луганчане заставили арбитра повременить с этим — Гречишкин выполнил заброс на Громова, тот скинул мяч на Харатина, а Игорь мощнейшим ударом с лета поразил ворота Махарадзе, вырвав для своей команды ничью — 3:3.

"Олимпик" — "Заря" 3:3

Голы: Кравченко, 11, Биленький, 48, Богданов, 66 — Лунев, 62, Опанасенко, 83, Харатин, 90+4

"Олимпик": Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Шабанов, Очигава (Иллой-Айет, 66) — Богданов (Доронин, 69), Цымбалюк — Шестаков, Приемов, Моха — Биленький (Мигунов, 90)

"Заря": Лунин — Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий — Андриевский, Бабенко — Караваев (Харатин, 87), Силас (Гордиенко, 46), Лунев — Громов

Предупреждения: Моха, Шабанов, Лукьянчук, Махарадзе — Лунев

Удаление: Андриевский, 70 (грубая игра)

"Сталь" и "Карпаты" сыграли вничью ФК Сталь

Еще в одном матче в Киеве на "Оболонь Арене" в роли хозяина каменская "Сталь" сыграла вничью со львовскими "Карпатами". Поединок закончился 0:0.

Встречались команды из нижней части турнирной таблицы и полностью оправдали ожидания болельщиков. Было очень мало опасных моментов, матч проходил в борьбе с большим количеством брака.

Единственный опасный момент создали "Карпаты", во второй половине встречи Гладкий пробивал после подачи с фланга, но Паньков сумел отразить этот удар. На добивании опять оказался форвард "Карпат", но мяч угодил в штангу.

"Карпаты" попытались устроить финальный штурм и выравать победу, и хоть оборонительная линия "Стали" испытывала сильную усталость, львовяни не смогли дожать команду Костова.

Отметим, "Сталь" не выгрывала в чемпионате на протяжении 13 матчей. Подопечный Зайцева в гостях четвертый раз сохранили свои ворота пустыми. Команда Костова сейчас занимают последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Львов занимает девятую строчку.

"Карпаты" — "Сталь" 0:0

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Грачов, Ткачук, Михайличенко — Месхи, Обрадович (Хоцяновский, 88), Мысык (Вакула, 85), Кузык, Эдгар Малакян — Климчук (Якимив, 46)

"Карпаты": Пидкивка — Лобай, Нестеров, Федецкий, Мирошниченко — Тиссоне, Худобяк, Карраскаль (Ди Франко, 63), Мякушко, Гуцуляк — Гладкий (Акулинин, 79)

Предупреждения: Тымчик, Малакян, Мысык - Карраскаль, Федецкий, Худобяк

Напомним, ранее "Шахтер" в гостях уверенно победил "Мариуполь".

Видео: ПРОФУТБОЛ.

Фото: fcdynamo.kiev.ua, olimpik.com.ua, pfcstal.com.