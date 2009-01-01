Премьер-лига. Ничья "Днепра" и "Черноморца", видео голов

Команды должны быть довольны, ведь заработали по одному очку.
В первом тайме днепряне смогли выйти вперед. На 15-й минуте Довбик прошел вдоль линии штрафной и пробил в ближний нижний угол ворот. "
Черноморец" в дальнейшем чаще владел мячом и старался атаковать. На 75-й минуте Лунин неудачно сыграл на выходе после подачи с фланга, а Хочолава сбросил мяч на Хобленко, который отправил его в ворота.
Команды должны быть довольны, ведь заработали по одному очку.
"Днепр" — "Черноморец" — 1:1
Голы: Довбик, Хобленко,
Видео гола Довбика
Видео гола Хобленко
"Днепр": Лунин, Адамюк, Лопыренок, Сваток, Влад, Ротань, Чеберко (Когут, 51), Нагиев (Баланюк, 71), Кочергин (Кожушко, 81), Лунев, Довбик
"Черноморец": Каневцев, Люлька, Азацкий, Хочолава, Каплиенко, Данченко (Карноза, 61), Смирнов, Третьяков (Татарков, 65), Ковалец (Хобленко, 74), Кабаев, Элиас
Предупреждения: Сваток, Ротань, Кожушко — Хочолава, Данченко, Карноза
Удаление: Хочолава
Видео: ТСН