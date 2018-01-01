Премьер-лига. Поражение "Мариуполя" в Александрии, ничья "Карпат" в Одессе: видео

В Александрии "Мариуполь" с первых минут постарался забрать мяч под свой контроль.

"Александрия" дома победила "Мариуполь" fco.com.ua

В субботу, 24 февраля, в Украине были сыграны два матча в рамках 21-го тура УПЛ . Одним из матчей была встреча "Александрии" и "Мариуполя", завершившаяся минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

"Мариуполь" с первых минут постарался забрать мяч под свой контроль и искал пространство для развития атак. Хозяева выглядели достаточно пассивно, ограничиваясь навесами с фланга, пишет football.ua.

Гости в достаточно высоком темпе начали второй тайм и заставили противника обороняться большими силами. Однако "Мариуполь", как часто бывает, поплатился за свое расточительство. Бухал оказался расторопнее всех в чужой штрафной и принес победу своей команде.

"Александрия" — "Мариуполь" 1:0

Гол: Бухал, 87.

"Александрия": Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Довгий — Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3) — Ситало.

"Мариуполь": Худжамов — Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири — Мишнев (Диденко, 87), Дедечко — Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82) — Борячук.

Предупреждения: Бухал, Цуриков — Дедечко, Чурко.

"Черноморец" и "Карпаты" сыграли вничью Фото: fckarpaty.lviv.ua

В другом матче в Одессе местный "Черноморец" принимал львовские "Карпаты", игра завершилась со счетом 0:0.

"Моряки" на правах хозяев поля завладели игровым преимуществом сразу же после стартового свистка. В первом тайме обе команды имели шансы поразить ворота соперника. В середине тайма Кирилл Ковалец оказался в эпицентре внимания — капитан "Черноморца" обиделся на Вербного за то, что Назар ударил его по ноге в уже неигровом эпизоде, и ударил оппонента по лицу, за что незамедлительно был удален с поля, оставив свою команду в численном меньшинстве.

С самого начала второй 45-минутки гости забрали мяч под свой контроль и даже могли забить быстрый гол, но Швед не сумел протолкнуть мяч мимо Новака, выйдя один на один с голкипером. Немного позднее Акулинин опасно пробил после подачи углового, но удару нападающего немного не хватило точности. После стартового всплеска львовян "моряки" перехватили инициативу и проводили немало времени на чужой половине поля, несмотря на численное меньшинство.

В финальном отрезке матча Карпаты оккупировали чужую половину поля, надеясь все-таки вырвать победу, но никак не могли вскрыть грамотно действующую оборону одесситов.

"Черноморец" — "Карпаты" 0:0

"Черноморец": Новак — Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков — Ковалец, Бамба — Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков — Сильвио (Семенив, 75)

"Карпаты": Пидкивка — Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71) — Вербный (Клец, 61), Карраскаль — Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83) — Акулинин

Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак — Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец

Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка).

Напомним, ранее "Шахтер" разгромно победил "Черноморец".