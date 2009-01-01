Премьер-лига: поражение "Зари" в Кропивницком, ничья "Александрии" во Львове, видео голов

Хозяева встречи первыми пропустили — на 19-й минуте отличился новичок "Зари" Артем Громов.

В УПЛ сыграно два матча fpl.ua

В воскресенье, 20 августа, в рамках 6-го тура Премьер-лиги в Кропивницком состоялся поединок, в котором местная "Зірка" принимала третью команду прошлого сезона луганскую "Зарю".

Хозяева встречи первыми пропустили — на 19-й минуте отличился новичок "Зари" Артем Громов.

Однако хозяева поля не стали затягивать с ответом. Уже через минуту счет снова стал ничейным — Мохамед Эль Амдауи зажег единицы на табло.

А на 30-й минуте Максим Прядун установил счет 2:1. Больше команды в этом матче не забивали.

"Зірка" — "Заря" 2:1

Голы: Эль Амдауи, 20, Прийма, 30 (в свои ворота) — Громов, 19

"Зірка": Паст — Пепе, Качараба, Ковалев — Полегенько, Прядун, Драченко, Загальский (Гедж, 69), Цюпа — Чичиков (Панфилов, 83), Эль Амдауи (Фаворов, 72)

"Заря": Шевченко — Опанасенко, Чечер, Прийма, Сухоцкий — Гордиенко, Гречишкин (Кочергин, 73) — Калитвинцев (Кабаев, 87), Харатин (Андриевский, 53), Громов — Юри

Предупреждения: Ковалев, Эль Амдауи, Гедж — Харатин, Чечер

В другом матче во Львове встречались "Карпаты" и "Александрия". Матч завершился вничью со счетом 0:0.

"Карпаты" — "Александрия" 0:0

"Карпаты": Пидкивка – Федецкий (Мирошниченко, 71), Лобай, Кортеджано, Лебеденко –Тиссоне, Голодюк — Худобяк, Ди Франко, Чачуа (Гуцуляк, 78) — Дебелко (Мемешев, 61)

"Александрия": Леванидов — Пашаев, Банада, Бондаренко, Чеботаев — Чорний (Цуриков, 59), Каленчук — Старенький (Полярус, 76), Грицук, Пономарь — Кулиш (Ситало, 70)

Предупреждения: Лобай, Голодюк, Пидкивка, Чачуа, Лебеденко — Банада

Напомним, 19 августа в Харькове, на стадионе "Металлист" "Шахтер" принимал земляков из "Олимпика" и у веренно победил со счетом 2:0.

Видео: Каналы Футбол 1/ Футбол 2.