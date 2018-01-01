Премьер-лига: "Шахтер" уверенно победил "Верес", "Динамо" разгромило "Зарю", видео голов

Киевляне открыли счет на 13-й минуте.
Киевляне открыли счет на 13-й минуте, гол забил Никита Бурда. А в начале второго тайма игроки "Динамо" забили еще два гола. На 51-й минуте отличился Беньямин Вербич, а на 54-й — Артем Беседин.
Наконец, на 88-й минуте Виктор Цыганков добил мяч после массированной атаки киевлян в пустые ворота соперника.
"Динамо" — "Заря" 4:0
Голы: Бурда, 13, Вербич, 51, Беседин, 54, Цыганков, 88
"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич — Гармаш (Шепелев, 70), Буяльский — Цыганков, Шапаренко (Мбокани, 65), Вербич — Беседин (Мораес, 78)
"Заря": Лунин — Караваев (Кабаев, 46), Эль-Буаззати, Чечер, Чеберко — Харатин, Бабенко (Шалфеев, 82) — Кочергин, Гордиенко, Громов (Любенович, 64) — Фаупала
Предупреждения: Громов, Чечер, Бабенко
На 68-й минуте Фаупала не реализовал пенальти (вратарь)
В другом матче на "Арене-Львов" ровенский "Верес" принимал донецкий "Шахтер" и уступил со счетом 0:2.
На 24-й минуте "горняки" провели молниеносную атаку, в ходе которой после длинной передачи от Фреда его партнер Тайсон вошел в штрафную "Вереса" и пробил мимо вышедшего голкипера точно в сетку ворот.
А на 78-й минуте после навеса с углового защитники "Вереса" не сумели выбить мяч, а Давид Хочолава принял кожаный снаряд на линии вратарской и вторым касанием расстрелял ворота.
"Верес" — "Шахтер" 0:2
Голы: Тайсон, 24, Хочолава, 79
"Верес": Бандура — Адамюк, Борзенко, Лукьянчук, Симинин — Каленчук, Карасюк — Пепи (Мягков, 59), Степанюк, Западня — Кулиш (Морзенко, 84)
"Шахтер": Пятов — Петряк, Хочолава, Ракицкий, Исмаили — Фред, Патрик (Додо, 87) – Марлос (Зубков, 84), Тайсон, Дентиньо – Феррейра (Гречишкин, 74).
Таким образом, "Шахтер" одержал седьмую победу подряд в Премьер-лиге, сохранил отрыв от киевского "Динамо" в 6 очков в турнирной таблице (63 против 57) и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги.
Напомним, 14 апреля в 27-м туре в Харькове состоится очный матч лидеров чемпионата "Шахтер" — "Динамо". Игра начнется в 17:00.