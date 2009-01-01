Премьер-лига: сухая ничья "Днепра" в Александрии и поражение "Волыни" во Львове, видео голов

Сыграны два матча в украинской Премьер-лиге.

Сыграны два матча в украинской Премьер-лиге vaschuk.com.ua

В субботу, 11 марта, в рамках Премьер-лиги состоялись еще два матча. Во Львове "Карпаты" минимально переиграли "Волынь" со счетом 2:1, а "Днепр" на выезде сыграл вничью с "Александрией" 0:0.

Во Львове хозяева открыли счет на 17-й минуте. Александр Гладкий оказался в нужном месте и замкнул передачу с фланга, пишет football.ua.

Во втором тайме львовяне удвоили счет. На 53-й минуте Гладкий разрезал оборону одним пасом, а Игорь Худобяк со второй попытки переиграл вратаря соперника.

Однако на 88-й минуте "Волынь" сумела отыграть один мяч. Артем Дудик получил мяч после заброса с центра поля и ударил в дальний нижний угол.

В другом матче, в Александрии, местный клуб принимал "Днепр". Команды не сумели поразить ворота противника, матч закончился сухой ничьей.

"Александрия" — "Днепр" — 0:0



"Александрия": Владислав Леванидов, Андрей Гитченко, Антон Шендрик, Сергей Симинин, Сергей Чеботаев, Андрей Запорожан, Евгений Банада (Владислав Огиря, '59), Василий Грицук (Дмитрий Леонов, '72), Артем Чорний (Сергей Старенький, '78), Виталий Пономар, Станислав Кулиш

"Днепр": Андрей Лунин, Александр Сваток, Александру Влад, Евгений Чеберячко, Максим Лопырёнок, Владимир Адамюк, Денис Баланюк, Игорь Когут, Юрий Вакулко, Артем Довбик, Владислав Кочергин (Максим Лунёв, '85)



Предупреждения: Максим Лопырёнок, 29. Владислав Кочергин, 55. Игорь Когут, 63. Денис Баланюк, 85.

Напомним, в Полтаве донецкий "Олимпик" обыграл местную "Ворсклу" со счетом 3:2, а в Одессе "Черноморец" проиграл "Стали" со счетом 0:1.

Видео: ТСН.