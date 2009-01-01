Премьер-лига. "Заря" и "Шахтер" разошлись миром с соперниками, а "Динамо" победило "Олимпик"

Игры прошли вчера в Запорожье, Одессе и Киеве.

Футбольный мяч, иллюстрация

В воскресенье, 17 сентября, прошли матчи девятого тура— луганская "Заря" и львовские "Карпаты" голов не забили, одесский "Черноморец" итакже разошлись миром, апобедило "Олимпик" из Донецка со счетом 2:1.

Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Игры состоялись в Запорожье, Одессе и Киеве соответственно.

В первом городе матч проходил с территориальным и игровым преимуществом "Зари", но воплотить его в гол спортсмены так и не сумели. С другой стороны, своими моментами не воспользовались и львовяне, пишет УНИАН.

Видеоанализ матча "Заря" — "Карпаты"

В Одессе "горняки" активно атаковали ворота одесситов, а в конце противостояния буквально штурмовали их, но не смогли забить.

Видеоанализ матча "Черноморец" — "Шахтер"

В Киеве игроки местного клуба уже на 20-й минуте открыли счет — Буяльский сделал передачу на ход Мораесу, после чего Шестаков попытался перехватить мяч и выбил его на Цыганкова, а тот в касание нанес точный удар.

Позже "олимпийцы" сравняли счет: на 42-й минуте Сондей сделал прострел из правого угла штрафной "Динамо", после рикошета мяч прилетел к Рхарсалле и тот точно пробил в правый от себя угол — 1:1.

После этого в добавленное арбитром время, на 45+1 минуте, шикарный гол забил Буяльский, "динамовец" с правого фланга совершил эффектный проход со смещением к центру штрафной "Олимпика", по дороге поочередно разобрался с четырьмя оппонентами и точно пробил в левый от себя угол — 1:2. Во втором тайме команды не забивали.

Видеоанализ матча "Динамо" — "Олимпик"

Видео: ТСН, 2+2