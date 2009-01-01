Премьер-лига. "Заря" и "Шахтер" разошлись миром с соперниками, а "Динамо" победило "Олимпик"

Игры прошли вчера в Запорожье, Одессе и Киеве.
Об этом говорится на официальном сайте соревнований.
Игры состоялись в Запорожье, Одессе и Киеве соответственно.
В первом городе матч проходил с территориальным и игровым преимуществом "Зари", но воплотить его в гол спортсмены так и не сумели. С другой стороны, своими моментами не воспользовались и львовяне, пишет УНИАН.
Видеоанализ матча "Заря" — "Карпаты"
В Одессе "горняки" активно атаковали ворота одесситов, а в конце противостояния буквально штурмовали их, но не смогли забить.
Видеоанализ матча "Черноморец" — "Шахтер"
В Киеве игроки местного клуба уже на 20-й минуте открыли счет — Буяльский сделал передачу на ход Мораесу, после чего Шестаков попытался перехватить мяч и выбил его на Цыганкова, а тот в касание нанес точный удар.
Позже "олимпийцы" сравняли счет: на 42-й минуте Сондей сделал прострел из правого угла штрафной "Динамо", после рикошета мяч прилетел к Рхарсалле и тот точно пробил в правый от себя угол — 1:1.
После этого в добавленное арбитром время, на 45+1 минуте, шикарный гол забил Буяльский, "динамовец" с правого фланга совершил эффектный проход со смещением к центру штрафной "Олимпика", по дороге поочередно разобрался с четырьмя оппонентами и точно пробил в левый от себя угол — 1:2. Во втором тайме команды не забивали.
Видеоанализ матча "Динамо" — "Олимпик"