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Промоутер назвал возможную дату нового боя Ломаченко

Сегодня, 13:55

Пока неизвестно, с кем наш соотечественник встретится на ринге.

Ломаченко
Василий Ломаченко УНИАН
Промоутер украинца, чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что боксер проведет следующий бой в апреле.

Вероятно, противостояние состоится 28 числа, сказал Арум Boxingtalk.

Имя будущего соперника нашего соотечественника пока неизвестно.

Ранее СМИ писали, что переговоры о бое с Василием Ломаченко ведет известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.

Напомним, в декабре в американском Нью-Йорке в легендарном спортивном зале Madison Square Garden украинец защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, победив кубинца Гильерме Ригондо.
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Ломаченко, Арум, бой
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