Промоутер назвал возможную дату нового боя Ломаченко

Пока неизвестно, с кем наш соотечественник встретится на ринге.
Вероятно, противостояние состоится 28 числа, сказал Арум Boxingtalk.
Имя будущего соперника нашего соотечественника пока неизвестно.
Ранее СМИ писали, что переговоры о бое с Василием Ломаченко ведет известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо.
Напомним, в декабре в американском Нью-Йорке в легендарном спортивном зале Madison Square Garden украинец защитил свой титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, победив кубинца Гильерме Ригондо.