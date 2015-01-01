Промоутер о бое Владимир Кличко — Джошуа: украинца ждет очень болезненная ночь

Глава компании Matchroom Boxing сказал, что не знает, как можно победить британца.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко Facebook

Основатель и глава промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн считает, что его боец — чемпион мира по версии IBF из Британиипобедит экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца

Об этом он рассказал в комментарии Sky Sports, пишет Boxing News.

В то же время управленец выразил мнение, что нашего соотечественника ждет "очень болезненная ночь".

"… потому что я не знаю, как можно защититься от Энтони Джошуа, или как его можно победить. Слишком он силен физически, слишком быстр и слишком сильно бьет", — отметил собеседник издания.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с британцем Тайсоном Фьюри, проиграл по очкам и потерял титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Бой-реванш несколько раз откладывался, также западного спортсмена обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник украинца отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

Потом стало известно, что Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа. Поединок должен состояться в конце апреля 2017 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.