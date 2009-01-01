Промоутер сказал, когда Ломаченко может подняться в весе

У нашего соотечественника будет много потрясающих возможностей в другой весовой категории, считает Арум.
Об этом рассказал его промоутер Боб Арум, пишет РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.
В то же время он уточнил, что наш соотечественник, возможно, поднимется в легкий вес.
По его словам, там намного больше конкуренция. "У него будет много потрясающих возможностей в этом весе", — сказал Арум.
Ранее сообщалось, что 8 апреля в пригороде Вашингтона (столица США) Василий Ломаченко встретится в ринге с регулярным чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе американцем Джейсоном Сосой.