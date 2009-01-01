Промоутер сказал, когда Ломаченко может подняться в весе

У нашего соотечественника будет много потрясающих возможностей в другой весовой категории, считает Арум.

Василий Ломаченко Reuters

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинецв конце 2017 года может подняться в весе.

Об этом рассказал его промоутер Боб Арум, пишет РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

В то же время он уточнил, что наш соотечественник, возможно, поднимется в легкий вес.

По его словам, там намного больше конкуренция. "У него будет много потрясающих возможностей в этом весе", — сказал Арум.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в пригороде Вашингтона (столица США) Василий Ломаченко встретится в ринге с регулярным чемпионом мира по версии WBA во втором полулегком весе американцем Джейсоном Сосой.