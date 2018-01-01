"Проявили характер". Шевченко оценил игру сборной Украины против Марокко

Главный тренер нашей команды подчеркнул, что матч был очень сложным.

Андрей Шевченко сказал, что доволен игрой сборной Украины против Марокко ffu.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что доволен игрой своих подопечных в товарищеском матче против национальной команды Марокко.

Игроки нашей сборной "в сложных моментах проявили характер, действовали компактно", рассказал наставник после противостояния, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

"Игра была очень сложной, разница в подготовке чувствуется сразу, потому что Марокко готовится к Чемпионату мира, в то время как у наших игроков все официальные матчи уже позади, уже время отпуска", — отметил специалист.

По его словам, все это отражается на поле. "Но я рад, что ребята в сложных моментах проявили характер, действовали компактно. В тех эпизодах, когда было сложно, мы увидели сплоченность и понимание игровой ситуации", — добавил Шевченко.

"Моменты были и у нас, и у соперников. Возможно, у марокканцев чуть больше, поскольку они физически выглядели лучше. В целом же… мы получили приличный результат. Усталость сказалась во втором тайме, хотя мы и сделали немало замен… В целом я доволен, была компактность, все нормально", — подчеркнул тренер.

Напомним, сборная Украины сыграла против команды Марокко вечером 31 мая в швейцарской Женеве на "Стад де Женев", матч завершился со счетом 0:0. Узнать больше об игре можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram