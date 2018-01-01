Pussy Riot во время финала ЧМ-2018 выбежали на поле

Этой акцией участники скандального коллектива потребовали прекращения политических преследований.

Исторической момент - Pussy Riot во весь опор удирает от охранника матча

Четверка участников скандально известного в РФ коллектива Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча Хорватия-Франция Чемпионата мира по футболу, переодевшись в полицейскую форму. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру".

Pussy Riot в своем Facebook сообщили, что этой акцией они требуют прекращения преследований за репосты и участие в антиправительственных митингах, а также свободы для всех политзаключенных и допущения политической конкуренции в стране.

Нарушителей выловили и вывели за пределы поля охранники.

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Напомним, в воскресенье, 15 июля, сборная Франции сыграет в финале чемпионата мира по футболу-2018 против хорватов.

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