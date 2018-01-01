Путин лично вручил награду прокричавшему "Слава Украине" хорвату Виде: фото

Футболист получил награду вместе с другими игроками сборной своей страны.

Путин лично наградил Виду Фото: скрин прямой трансляции финального матча ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин совместно с президентом ФИФА Джанни Инфантино наградил участников финального матча чемпионата мира по футболу.

Российский лидер вручал медали игрокам сборной. От него лично получил награду и защитник сборной Хорватии Домагой Вида.

Путин вручает медаль Виде Фото: скрин прямой трансляции финального матча ЧМ-2018

Напомним, защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!", которое спровоцировало скандал.

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.

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