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Расследование о допинге в российском футболе. В ФИФА занялись сбором доказательств

Сегодня, 12:15

Федерация желает получить доказательства того, что футболисты были вовлечены в государственную систему допинга.

Допинг
Начат сбор доказательств допинга в футболе РФ game2day.org
В рамках расследования о допинге в российском футболе Международная федерация футбола (ФИФА) решила связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым.

Об этом сообщает газета The Mail on Sunday.

По информации источника, федерация желает получить доказательства того, что футболисты были вовлечены в государственную систему допинга. Отмечается, что ФИФА уже не отберет у России право на проведение чемпионата мира-2018, однако новые данные могут нарушить процесс подготовки к турниру.

В июне глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен объявил, что в российском футболе действует система сокрытия допинг-проб. Канадский юрист утверждал, что существует банк с чистой уриной, который используется для спортсменов.

Напомним, ранее в отчете WADA сообщалось о том, что российские спортсмены чаще других нарушали антидопинговые правила.

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ФИФА, WADA, допинг, Россия, футбол
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