Обе команды уже прибыли в Киев.

Долгожданный финальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" пройдет 26 мая на стадионе НСК "Олимпийский".

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени. Команды прибыли в Киев еще в пятницу утром.

На постсоветском пространстве это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. Первый прошел в 2008 году в Москве, где встретились два английских клуба – "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Любопытно, что в том финале нынешний лидер "Реала" Криштиану Роналду в составе "красных дьяволов" забил единственный гол своей команды с игры, а в серии послематчевых пенальти стал единственным игроком МЮ, чей удар голкипер "аристократов" Петер Чех сумел парировать.

Составы команд

Обе команды включили по 24 игрока в заявку на финал Лиги чемпионов.

Заявка "Реала" на финал:

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос;

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Заявка "Ливерпуля" на финал:

Вратари: Лорис Кариус, Дэнни Уорд, Симон Миньоле;

Защитники: Натаниэль Клайн, Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд, Натаниэль Филлипс;

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Эмре Джан, Кертис Джонс;

Нападающие: Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садьо Мане, Дэнни Ингз, Доминик Соланке, Бен Вудберн, Рафаэл Камашу.

"Реал" – "Ливерпуль": статистика

"Реал" и "Ливерпуль" встречались в еврокубках не так часто, как можно было бы предположить: киевский финал станет всего лишь шестым матчем между этими командами.

На счету мерсисайдцев три победы, у мадридцев - две. Разница мячей - 6:4 в пользу англичан. Любопытно, что первая игра между командами случилась в 1981 году и сразу – в финале Кубка Чемпионов. Тогда "Ливерпуль" на "Парк де Пренс" победил со счетом 1:0 и выиграл свою третью чашку.

"Реал" – "Ливерпуль": прогнозы букмекеров

Букмекеры считают, что в финальном противостоянии у команды Зидана больше шансов на победу. На успех мадридского клуба можно поставить с коэффициентом 1,73, тогда как на триумф подопечных Юргена Клоппа - 2,25.

На то, что "Реал" победит в основное время – 2,15, победа "Ливерпуля" за 90 минут – 3,20. Коэффициент на то, что команды не определят победителя в основное время и сыграют вничью – 3,80.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что в матче будет забит как минимум один гол в основное время.

Наиболее вероятным считается ничья 1:1 – 7,50. Далее следует победа "Реала" 2:1 – 9,50, ничья 2:2 – 10,0, победа "Ливерпуля" 2:1 – 11,25, а также победа "сливочных" 1:0 и 2:0 – по 12,5. Победа "Реала" 3:1 более вероятна, чем победа "Ливерпуля" 1:0 или 2:0 – 12,75 против 13,5 или 15,0.

Лидеры команд

Финал, помимо прочего, будет примечателен тем, что на поле в составе "Реала" и "Ливерпуля" выйдут два лучших игрока текущего розыгрыша ЛЧ.

Мохамед Салах выиграл 34 индивидуальных награды в этом сезоне и вместе с Роналду и Лионелем Месси главным претендентом на "Золотой мяч". Юрген Клопп не так давно шутил, что не понимает, почему египтянина еще не наградили за безопасную езду и правильную парковку автомобиля. Салах был признан игроком сезона в АПЛ с рекордными показателями по времени на гол (каждые 85 минут) среди всех игроков, становившихся лучшими бомбардирами Премьер-лиги с момента основания.

Интересно, что в апреле этого года Мохамед Салах снялся в рекламе, приуроченной к борьбе с наркотиками в Египте. На видео подросток отказывается от соблазна вступить в дурную компанию, присоединяется к парням, гоняющим мяч, после чего получает одобрительную улыбку от Салаха. Министр социальной политики Египта сообщил, что после рекламы количество звонков на горячую линию по проблемам наркомании увеличилось на 400 процентов.

Криштиану Роналду тяжело начинал сезон, но уже в его середине набрал потрясающую форму – форвард "сливочных" уже восемь сезонов подряд забивает минимум 50 мячей. В этом розыгрыше ЛЧ португалец уже по сути забронировал себе титул лучшего снайпера еврокубка – на его счету 15 голов. Ближайшим преследователям, Фирмино и Салаху, нужно будет совершить невероятное, чтобы догнать форварда "Реала" – оформить в финале покер. Криш уже установил рекорд по победам в Лиге чемпионов — 96, а впервые за 12 матчей ЛЧ остался без гола только в полуфинале.

Есть ли шансы у "Ливерпуля"?

"Реал" в этом сезоне показал свой худший результат в Ла Лиге за последние 10 лет. Более того, его статистика в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – худший результат среди всех команд. "Реал" позволил своим соперникам создать 29 явных моментов в Лиге чемпионов. Дело не в количестве матчей: в среднем за игру "Мадрид" допускает 2,4 момента – это тоже худший результат среди команд, вышедших в плей-офф Лиги. Несмотря на такой статистический даунгрейд, команда по-прежнему держит уровень. Под руководством Зидана "Реал" не проиграл 4 подряд выездных "эль-класико" — такого тренера у мадридцев не было больше 50 лет - со времен Мигеля Муньоса. К тому же статистика статистикой, но команда в финале ЛЧ и готова улучшить текущий рекорд, выиграв Кубок чемпионов в третий раз подряд и тринадцатый в своей истории.

Вообще испанские клубы уже привычно правят футбольными полями Старого света – они дошли до финалов и Лиги чемпионов, и Лиги Европы в четырех из пяти последних сезонов и не выиграли только один трофей из восьми уже разыгранных ("МанЮнайтед" взял Лигу Европы-2016/17). В общем, в пользу "Реала" говорит не только грандиозный опыт и великолепный состав, но и статистика. Так есть ли шансы у "Ливерпуля"?

Reuters

Главным преимуществом команды Юргена Клоппа является ударная тройка из Садьо Мане, Мохамеда Салаха и Роберто Фирмино – она наводила ужас в этом сезоне на всех как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов и удостоилась сравнений от футбольных аналитиков с каталонским трио Месси–Суарес–Неймар. Пабло Сабалета назвал встречу с атакующей троицей "Ливерпуля" "ночным кошмаром" – за последние полгода команда провела шесть матчей, в которых одновременно забивал каждый из этих игроков. Помимо этого, "Ливерпуль", пожалуй, сегодня самая эффективная команда по умению устраивать сумасшедший прессинг на соперников на определенном отрезке времени. Также команда показала лучший результат в этом сезоне по количеству голов после контратак.

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Трио Фирмино, Салаха и Мане поставила рекорд ЛЧ по голам за сезон — 29 штук. До этого лучшие результаты показывали Роналду, Бензема и Бэйл в сезоен 2013/14 (28 мячей) и Месси, Суареса, Неймар в 2014/15 (27 мячей).

Нельзя не отметить грандиозный вклад в успехи команды Роберто Фирмино. Когда летом 2015 года "Ливерпуль" вместе с бразильцем покупал Кристиана Бентеке, боссы клуба были уверены, что бельгиец заиграет, а вот покупку Фирмино назвали рискованной. Сейчас Бентеке проваливается в "Кристал Пэлас" и рискует не попасть на ЧМ, а Фирмино стал мозгом и мотором команды, которая сейчас готовится к финалу ЛЧ, занимая вместе с Салахом место в списке лучших бомбардиров турнира. Египтянин в матче с "Ромой" стал первым игроком в истории Лиги чемпионов c 2 голами и 2 ассистами в полуфинальном матче. Через 7 минут Роберто Фирмино повторил достижение одноклубника. Среди нападающих АПЛ бразилец второй по отборам и первый по перехватам. В общем, Фирмино - суперзвезда, настоящий игрок будущего. Клопп уверен, что даже если он попросит Бобби остановиться, страйкер продолжит гнаться за соперником: "Это главная причина, почему я меняю его по ходу матчей – иначе он вообще не будет отдыхать". Во время сбора в Марбелье Клопп даже отстранил Фирмино от тренировки. Аргумент тот же: "Он не дает себе передышки, поэтому мне пришлось сделать это за него".

Reuters

Но, разумеется, главным фактором успешного сезона "Ливерпуля" является Юрген Клопп, который выиграл практически все главные тренерские дуэли в этом сезоне. Мерсисайдцы - первая команда, которой Пеп Гвардиола проиграл трижды за один сезон. Также ливерпульцы установили новый рекорд для английских клубов по голам за сезон в Лиге чемпионов — 33.

Когда нужна предельная концентрация, команда умеет обороняться эффективно, жестко, но при этом чисто. Например, в этом году в игре против "Ливерпуля" "Ман Сити" ни разу не пробил в створ — это случилось с "горожанами" впервые за 89 матчей с октября 2016-го, когда они уступили "МЮ" в Кубке лиги.

Перед матчем

В четверг вечером около двадцати футбольных хулиганов в Киеве атаковали ресторан, где обедали болельщики "Ливерпуля". Вместе с людьми пострадало заведение Rooster – оно располагается через дорогу от стадиона "Олимпийский", который 26 мая примет финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Реалом".

Нападавшие в масках пустили в ход стулья и посуду. Одного из них полиции удалось задержать – молодой человек был в майке группировки киевского ЦСКА.

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Атаке подверглись в основном возрастные болельщики "Ливерпуля" Как сказал 50-летний пострадавший Джейсон Фрост в интервью Daily Mirror, "Мы просто зашли сюда пообедать. Наши головы были забиты своими делами. Мы приехали сюда не за этим, а чтобы посмотреть футбол. Мы пробыли здесь около четырёх часов, после чего на нас напали. Они накинулись на нас, как свора собак. Это было страшно", – рассказал один из пострадавших.

22 мая стало известно, что болельщики мадридского клуба "Реал" и английского "Ливерпуль" подверглись многочисленным угрозам со стороны членов террористической организации Исламское государство.

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