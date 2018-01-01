Реал – Ливерпуль: прогноз на матч

Начало матча в 21:45 26 мая.

С "Барселоной" "Реал" сыграл вничью. Reuters

финале Лиги чемпионов 26 мая "Ливерпуль" встретится с мадридским "Реалом" на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

Начало матча в 21:45.

Букмекеры прогнозируют победу "Реала": ставки принимают с коэффициентом 2,20. На победу " Ливерпуля" можно поставить с показателем 3,10. А вот ничья в основное время оценивается в 3,60, пишет "Обозреватель".

"Ливерпуль" ранее побеждал трижды. В сезоне 1980/81 в финале Кубка чемпионов ("Ливерпуль" – "Реал" 1:0) и в сезоне 2008/09 в 1/8 финала Лиги чемпионов в обоих матчах ("Реал" –0:1, "Ливерпуль" – "Реал" 4:0).

В свою очередь "Реал" одерживал победу над соперником на групповом этапе Лиги чемпионов-2014/15 (3:0 на выезде и 1:0 дома).

Напомним, фанаты английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала" массово отказываются ехать в Киев на финал Лиги чемпионов и сдают свои билеты из-за ненормалнього скачка цен на проживание, а также долгого изнурительного проезда.

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