"Реал" показал трогательное видео с покинувшим клуб Роналду

Испанский клуб поблагодарил футболиста за игру.

"Реал" поделился трогательным видео с Криштиану Роналду Reuters

Испанский футбольный клуб "Реал Мадрид" показал трогательное видео с бывшим игроком-португальцем — Криштиану Роналду

Видеоролик опубликован на странице команды в Twitter, на нем запечатлены яркие моменты с футболистом, в частности, вручение ему разных наград.

"Спасибо, Криштиану", — поблагодарил клуб игрока.

Напомним, Криштиану Роналду девять сезонов играл в составе "Реала", забил 450 голов и отдал более 110 результативных передач в 438 матчах. Вместе с командой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, три — клубный чемпионат мира, четыре раза получал "Золотую бутсу", а пять — "Золотой мяч".

Во вторник, 11 июля, стало известно, что спортсмен перешел в туринский "Ювентус". Сумма трансфера португальца составила 119 млн евро. Зарплата Роналду в новом клубе составит 30 млн евро в год.

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