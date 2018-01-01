Рекорд Украины. Львовский богатырь зубами протащил самолет с людьми: фото, видео

Стронгмен с первой попытки передвинул борт почти на пять метров.
Богатырь с первой попытки передвинул железную "птичку" на 4 метра 94 сантиметра, пишет Zaxid.net.
"Это, по сути, смешной вес среди того, что я тянул. Но каждая техника разная. И самолет, по крайней мере этот, очень тяжело оказалось тащить зубами. Видно, здесь такое движение колес", — отметил Скавыш.
Ранее сообщалось, что памятник чабану, установленный в Тарутинском районе Одесской области на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова", внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.
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