Рекорд Украины. Львовский богатырь зубами протащил самолет с людьми: фото, видео

Стронгмен с первой попытки передвинул борт почти на пять метров.

Олег Скавыш установил рекорд Украины УНИАН

В среду, 27 июня, львовский стронгмен Олег Скавыш зубами протащил почти на пять метров легкий транспортный самолет Ан-2, на борту которого находились 15 человек (вместе с людьми и топливом весил 5 тонн 13 килограмм), установив рекорд Украины

Богатырь с первой попытки передвинул железную "птичку" на 4 метра 94 сантиметра, пишет Zaxid.net.

"Это, по сути, смешной вес среди того, что я тянул. Но каждая техника разная. И самолет, по крайней мере этот, очень тяжело оказалось тащить зубами. Видно, здесь такое движение колес", — отметил Скавыш.

Ранее сообщалось, что памятник чабану, установленный в Тарутинском районе Одесской области на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова", внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.

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