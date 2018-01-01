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Рекорд Украины. Львовский богатырь зубами протащил самолет с людьми: фото, видео

Сегодня, 10:22
Олег Скавыш < >
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1 / 4 Олег Скавыш установил рекорд Украины (УНИАН)

Стронгмен с первой попытки передвинул борт почти на пять метров.

Олег Скавыш
Олег Скавыш установил рекорд Украины УНИАН
В среду, 27 июня, львовский стронгмен Олег Скавыш зубами протащил почти на пять метров легкий транспортный самолет Ан-2, на борту которого находились 15 человек (вместе с людьми и топливом весил 5 тонн 13 килограмм), установив рекорд Украины.

Богатырь с первой попытки передвинул железную "птичку" на 4 метра 94 сантиметра, пишет Zaxid.net.

"Это, по сути, смешной вес среди того, что я тянул. Но каждая техника разная. И самолет, по крайней мере этот, очень тяжело оказалось тащить зубами. Видно, здесь такое движение колес", — отметил Скавыш.

Ранее сообщалось, что памятник чабану, установленный в Тарутинском районе Одесской области на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова", внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире.

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Теги:  
Олег Скавыш, самолет, протащил зубами, рекорд Украины
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