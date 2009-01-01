"Родичи" разбушевались. В Полтаве ультрас "Динамо" устроили драку с копами, опубликовано видео

Болельщиков киевлян отправили в чужой сектор, устроив унизительный шмон.
Сначала приезжих фанатов не очень дружелюбно встретили на стадионе "Ворскла" им. Бутовского, сообщает интернет-портал Sport.ua.
Болельщиков "Динамо" перед матчем подвергли жесткому досмотру, заставляя даже снимать обувь. Также приехавшим в Полтаву поклонникам киевлян в местной кассе продавали билеты только на 15-й сектор, расположенный по центру, тогда как гостевой сектор — 12-й, расположенный по диагонали от ворот. Из-за этого на входе на стадион возник конфликт, в который были вынуждены вмешаться представители правоохранительных органов.
Возмущенные таким отношением стюартов и правоохранителей — группа фанатов "Динамо" прорвалась на стадион без билетов, попутно намяв бока копам, пытавшимся остановить разбушевавшихся "Родичей".
Фото, видео: sport.ua