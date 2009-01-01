"Родичи" разбушевались. В Полтаве ультрас "Динамо" устроили драку с копами, опубликовано видео

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1 / 4 Киевских болельщиков остановили на входе на стадион (фото: sport.ua)

Болельщиков киевлян отправили в чужой сектор, устроив унизительный шмон.

Киевских болельщиков остановили на входе на стадион фото: sport.ua

Центральный матч 4-го тура УПЛ в Полтаве между "Ворсклой" и "Динамо" (0:0) сопровождался скандалом и дракой между группировкой ультрас киевлян "Родичи" с одной стороны и местными правоохранителями — з другой.

Сначала приезжих фанатов не очень дружелюбно встретили на стадионе "Ворскла" им. Бутовского, сообщает интернет-портал Sport.ua.

Болельщиков "Динамо" перед матчем подвергли жесткому досмотру, заставляя даже снимать обувь. Также приехавшим в Полтаву поклонникам киевлян в местной кассе продавали билеты только на 15-й сектор, расположенный по центру, тогда как гостевой сектор — 12-й, расположенный по диагонали от ворот. Из-за этого на входе на стадион возник конфликт, в который были вынуждены вмешаться представители правоохранительных органов.

Возмущенные таким отношением стюартов и правоохранителей — группа фанатов "Динамо" прорвалась на стадион без билетов, попутно намяв бока копам, пытавшимся остановить разбушевавшихся "Родичей".

Фото, видео: sport.ua