Футболиста обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Роналду может оказаться за решеткой из-за неуплаты налогов Фото: Reuters

Нападающему мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду грозят восемь лет тюрьмы.

Как сообщает Mundo Deportivo, адвокаты футболиста рассчитывали заплатить штраф в 14,7 миллиона евро, но получили резкий отказ. Налоговое агентство Испании потребовало от спортсмена 28 миллионов, и, если Роналду не выплатит эту сумму до 15 июня, его отдадут под суд.

В случае согласия, форварда ожидает приговор в виде двух лет заключения, которые автоматически становятся условными. В противном случае футболист может получить восемь лет тюрьмы.

Напомним, Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Эксперты, привлеченные для проверки тех случаев, в которых адвокаты не видят каких-либо махинаций, признали в них нарушение налогового законодательства Испании.

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