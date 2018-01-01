Роналду намерен уехать в Китай

Нападающий "Реала" интересовался условиями жизни в Поднебесной.

Reuters

Форвард мадиридского "Реала" Криштиану Роналду задумался о переходе в китайский клуб.

Такую информацию в эфире Esporte Interativo сообщил бывший наставник сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари, в настоящее время возглавляющий китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд". По словам тренера, Роналду не раз интересовался условиями жизни в Китае.

"Роналду много раз задавал мне вопросы относительно жизни в Китае. Я детально описал ему все подробности жизни в этой стране. Вы должны понимать, что, помимо футбола, у Роналду есть свои бренды, своя индустрия, а Китай — крупнейший рынок сбыта. И я сказал ему то, что всегда говорю: тот, у кого есть возможность, должен ехать в Китай", - сказал Сколари.

Ранее селфи Роналду за час собрало более полутора миллиона лайков.