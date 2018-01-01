Роналду похвастался трофеем Лиги чемпионов, фото

Снимок, опубликованный спортсменом в соцсети, за короткое время собрал очень много лайков.
Снимок спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram, за час он собрал более миллиона лайков.
"Что за мечта!!! Пять Лиг чемпионов... (Роналду выиграл одну ЛЧ с английским "Манчестер Юнайтед", а еще четыре — с "Реалом" — Ред.)", — подписал фото футболист.
Напомним, вечером 26 мая в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" прошел финальный матч Лиги чемпионов, "Реал" победил английский "Ливерпуль" и в третий раз подряд стал триумфатором турнира.
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