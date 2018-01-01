Она похвасталась огромным кольцом с бриллиантом в соцсети.

Фанаты считают, что португалец сделал предложение возлюбленной instagram.com/cristiano

Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес.

24-летняя модель в Instagram-сториз показала подписчикам потрясающее бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

"Нахожусь рядом с любимым человеком", - подписала фото Джорджина.

Официальных заявлений пара не делала, как и в случае с беременностью Родригес.

Джорджина похвасталась огромным кольцом с бриллиантом в соцсети instagram.com/georginagio

О том, что Джорджина готовится к свадьбе, фанаты приводят и тот факт, что модель подписалась в Instagram на странички свадебных брендов. Например, испанский Pronovias, в чьих платьях выходили замуж многие испанские знаменитости, и блистала на подиуме экс-подруга Роналду Ирина Шейк.

Напомним, пара познакомилась еще в 2016 году, несколько месяцев скрывалась от фотокамер папарацци, а впервые появилась на публике в ноябре того же года в парижском "Диснейленде".

В 2017 году Джорджина родила португальскому футболисту дочь, которую назвали Алана Мартина. Для уроженки Аргентины это первый ребенок, в то время как для Криштиану — уже четвертый.

Ранее Роналду похвастался снимком в деловом образе.

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