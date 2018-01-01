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Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА и стала худшей командой ЧМ-2018

Сегодня, 12:22

Возглавляет рейтинг по-прежнему Германия.

ЧМ-2018
Сборная России по футболу ухудшила свои позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опустившись на рекордную для себя 70-ю строчку.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Месяцем ранее российская сборная занимала 66-ю строчку списка. Таким образом сейчас команда занимает самое низкое место среди всех участников ЧМ-2018.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Германия, а в первой десятке также присутствуют Бразилия, Бельгия, Португалия, Аргентина, Швейцария, Франция, Польша, Чили, Испания.

Ранее ФИФА провела всемирное голосование среди болельщиков и назвала имя лучшего игрока. По итогам голосования, лучшим футболистом в истории чемпионатов мира назвали экс-форварда сборных Уругвая и Италии Альсидеса Эдгардо Гиджу. Голосование, с котором приняли участие 578 тыс. 24 человека, проходило в Twitter.

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Теги:  
ЧМ-2018, Россия, ФИФА
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