Российский мэр призвал горожан покинуть город во время ЧМ-2018 и не бить приезжих

Ярошук заявил, что футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким.

Российский хулиган бьёт болельщика на Евро-2016 @Ammar_3232

Во время проведения матчей ЧМ-2018 в Калининграде горожанам лучшей выехать из города и не стоит бить приезжих болельщиков.

Об этом заявил глава Калининграда Александр Ярошук, сообщает "Интерфакс".

"Одна из четырех игр, которая пройдет в Калининграде, точно будет европейская, топовая. В город приедут 70-100 тысяч туристов. Все, конечно, на стадион не попадут. Поэтому стоит навести горожанам порядок у себя во дворах. И лучше планировать выехать из города отдохнуть на природу", — сказал Ярошук в среду в эфире радиостанции "КП-Калининград".

По его словам, футбольные фанаты будут сидеть в пабах, и градус отношений между ними может быть высоким.

"Я призываю всех быть гостеприимными, добрыми, никого не бить. Если владеете английским языком, помогайте туристам — подскажите, пообщайтесь", — попросил мэр.

Он также отметил, что власти города договариваются с работодателями о предоставлении калининградцам выходных на дни проведения матчей. "Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана", — сказал Ярошук.

Напомним, ранее вице-премьер России призвал запасаться наркотиками накануне ЧМ-2018.