Кубок Мира по биатлону стартует в словенской Поклюке, а завершится в норвежском Холменколлене.
Такое решение было принято Международным союзом биатлонистов (IBU).
В 2017 году тюменский этап по политическим причинам и соображениям безопасности игнорировали американские, чешские и украинские спортсмены.
А уже в сезоне-2018/19 Кубок Мира стартует в словенской Поклюке, а завершится в норвежском Холменколлене.
Полностью расписание Кубка мира 2018/2019 выглядит так:
30 ноября - 9 декабря. Поклюка (Словения)
10 - 16 декабря. Хохфильцен (Австрия)
17 - 22 декабря. Нове Место (Чехия)
07 - 13 января. Рупольдинг (Германия)
21 - 27 января. Антерсельва (Италия)
04 - 10 февраля. Кэнмор (Канада)
11 - 17 февраля. Солт-Лейк-Сити (США)
18 - 24 марта. Холменколлен (Норвегия).
Чемпионат мира
7 - 17 марта. Эстерсунд (Швеция).
Напомним, ранее в НОК заявивли о том, что украинские спортсмены временно не будут посещать международные турниры по всем видам спорта на территории РФ.