Россию перед Чемпионатом мира по футболу оштрафовали за расизм

Денежное взыскание связано с неэтичным поведением российских болельщиков.

Темнокожие игроки подверглись насмешкам со стороны российских болельщиков Фото: Reuters

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 30 тысяч швейцарских франков за проявления дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции.

"По результатам всестороннего расследования, включая изучение представленных видеоматериалов и анализа конкретных обстоятельств данного дела, а также учитывая тяжесть инцидента и вместе с тем принимая во внимание ограниченное число вовлеченных в него болельщиков, дисциплинарный комитет ФИФА под председательством Анина Йебоа принял решение привлечь к ответственности Российский футбольный союз за нарушение статьи 58 дисциплинарного кодекса ФИФА", - сообщает пресс-служба организации.

Как стало известно, россиян обвинили в расизме за то, что они во время матча в Санкт-Петербурге с трибун позволяли себе неприличные высказывания в адрес темнокожих футболистов французской команды. Оскорбления звучали в адрес полузащитника французов Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле.

В ФИФА предупредили, что если подобные проявления дискриминации будут повторяться в России во время Чемпионата мира по футболу, то арбитрам будет позволено прервать или даже отменить игру.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Напомним, ранее в России ошибка в приветствии к ЧМ-2018 стала объектом насмешек. Строители зоны для выдачи багажа в аэропорту перепутали буквы в названии города Нижний Новгород.

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