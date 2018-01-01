"Россию ваше мнение не интересует". Черчесова разозлил вопрос немцев о допинге

Наставник российской сборной покинул помещение после раздраженного ответа.
"Спросите меня о чем-то, что доказано фактами, и я дам вам ответ. Россию ваше мнение не интересует", - цитирует ответ Черчесова "Спорт-Экспресс".
Наставник сборной РФ покинул помещение и согласился продолжить разговор только через некоторое время.
Напомним, немецкое издание подозревает сборную РФ в применении допинга во время матча с Испанией в ходе 1/8 Чемпионата мира. В роли допинга, по мнению журналистов, выступили пары аммиака.
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