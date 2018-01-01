"Рубиться нету смысла". Бывший украинский чемпион спрогнозировал, как Усик победит Гассиева

Противостояние будет интересным, считает Постол.

Виктор Постол полагает, что Александр Усик победит Мурата Гассиева по очкам УНИАН

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик в финальном бою Всемирной суперсерии бокса (WBSS) с россиянином-чемпионом мира по версии IBF, WBA Муратом Гассиевым победит соперника по очкам.

Нашему соотечественнику "рубиться нету смысла", поскольку у Саши не такой стиль, рассказал экс-чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC украинец Виктор Постол в интервью Luckypunch.net, опубликованном на канале издания в YouTube.

"Конечно буду болеть только за Сашу, за нашего земляка. Бой будет интересный. Тут вообще 50/50 (шансы — Ред.). Главное Саше, мне кажется, быть собранным, потому что Гассиев — очень жесткий и 100% будет идти и ломать, захочет выиграть нокаутом у Саши. Но Саша — грамотный. Я думаю, он должен победить его по очкам…", — отметил собеседник.

Напомним, финальный бой Всемирной суперсерии бокса между Усиком и Гасиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако его отложили из-за травмы украинского боксера. Позже стало известно, что спортсмены встретятся на ринге 21 июля в Москве.

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