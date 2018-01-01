Руководство ФФУ должно подать в отставку после "технаря" сборной U-17 - эксперт

Техническое поражение сборной Украины стало унизительным для всей страны позором и результатом непрофессионализма и коллективной безответственности.

Андрей Павелко isport.ua

Руководство Федерации футбола Украины должно понести ответственность за халатность, в результате которого сборная Украины U-17 была наказана техническим поражением в матче с Сербией и лишена путевки в финальную часть чемпионата Европы, пишет журналист Тарас Савчук на footclub.com.ua

"В Японии, с командой которой во вторник сыграла сборная Украины, подобного рода позор вполне мог бы стать причиной для харакири. А в Саудовской Аравии, чьи футболисты геройски не проиграли украинцам в пятницу, такая оплошность наверняка стоила бы виновникам если не свободы, то как минимум должности, с длительным поражением в правах. А в цивилизованной футбольной Европе в отставку подают и после куда меньших конфузов", - считает эксперт.

Журналист отмечает, что в первую очередь понести ответственность должны президент ФФУ Андрей Павелко и глава Комитета сборных команд ФФУ Мирон Маркевич. По информации эксперта, в скором времени пост спортивного директора сборных Украины может покинуть Евгений Красников.

Напомним, Сборная Украины U-17 была наказана техническим поражением в матче с Сербией из-за участия сразу двух футболистов, которые выходить на поле не имели права из-за перебора предупреждений.

Ранее администраторы "молодежки" забыли оформить британскую визу для футболиста "Динамо" Николая Шапаренко для участия в ключевом матче своей квалификации со сборной Англии. Виза была оформлена в последний момент, а динамовец стал в итоге автором единственного гола в ворота англичан.