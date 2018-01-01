Русский довел: Конора МакГрегора арестовала за брутальное нападение. Видео

Спортсмен разбил окно автобуса со спортсменами с помощью ручной тележки и элемента оградительного сооружения.

Звезду смешанных единоборств Конора МакГрегора арестовали в Нью-Йорке за нападение на автобус с другими бойцами UFC. Ему выдвинули обвинения в нанесении травм, избиении и причинении ущерба.

Чтобы разбить окно автобуса, боец пустил в ход ручную тележку и часть оградительного сооружения.

По предварительным данным, в транспортном средстве мог находиться россиянин Хабиб Нурмагомедов, пишет ESPN. Сам россиянин, которого МакГрегор призывал выйти из автобуса, так и не появился. Позднее он заявил, что ему "позволили этого сделать".

Из-за инцидента отменены сразу три боя в UFC 223, запланированные на субботу.

Отмечается, что ранее команда Хабиба Нурмагомедова устроила словесную перепалку с приятелем Конора Артемом Лобовым.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова с Фергюссоном отменен, названо имя нового соперника. Встреча двух бойцов отменена в четвертый раз.